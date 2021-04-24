Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle her gün binlerce kişi Covid-19 testi veriyor. Test veren ve sonucu pozitif çıkarlar oruç tutmalarının uygun olup olmadığını merak ediyor. Korona olan oruç tutabilir mi?

Korona oldum orucum bozuldu mu?

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu iyi olan vatandaşlar evlerinde izole oluyor. Sağlık Bakanlığı ekipleri söz konusu kişilere hızla ilaçlarını getiriyor ve hızla tedavi başlıyor. Hızlı tedavi ise iyileşme oranını yükseltiyor. Korona olan ve ilaç kullanmak durumunda olanlar oruçlarının bozulup bozulmadığını merak ediyor. Konu hakkında geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, açıklamalarda bulunmuştu. Keleş, “Bir kişi oruç tuttuğu takdirde oruç sağlığına zarar verecekse, hastalanacaksa veya hastalığının durumu kötüye gidecekse, bütün bu durumlar bilgiye dayalı, işin ehli ve orucun ne olduğunu bilen bir doktor tarafından iletilmesi gerekiyor. Bu durumda kişiler orucunu erteler, daha sonra iyileşince kaza eder” dedi.

Keleş, “Vatandaşlarımız oruçla ilgili karar konusunda müsterih olsun. İnsanların hastalık konusunda bireysel olarak bir mazereti varsa, doktoruyla istişare ederek karar verilir. İslam dini, insanın kendisini tehlikeye atmasını istemez. Bir kişinin oruç tutması sağlığı açısından zararlıysa, o kişiye zaten dinimiz izin vermiş. Din İşleri Yüksek Kurulu, insanların sağlığının ne durumda olduğunu bilemez ama biz genel ilkeyi belirtiriz” diye konuştu.