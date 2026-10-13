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Gündem İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu
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İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu

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İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu

İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 işçi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

izmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının hizmet verdiği farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Aynı firmadan yemek alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

 

İşçilerin hayati tehlikesi yok

İzmir ve Manisa’daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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