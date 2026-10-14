Kayseri’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisten kaçtı, kameraya saldırdı: Cezası ağır oldu

Kayseri’de gerçekleştirilen denetim sırasında polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, hem trafiği tehlikeye attı hem de yakalandıktan sonra basın mensubuna saldırmaya kalkıştı. POLİSİN “DUR” İHTARINA UYMADI Edinilen bilgilere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda uygulama yapan ekipler, N.N.K. yönetimindeki 38 AJA 643 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI Polis ekipleri kaçan otomobilin peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından N.N.K., Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aslanağzı Sokak’ta yakalandı. Olay yerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. BASIN MENSUBUNUN KAMERASINA SALDIRDI Polis ekipleri sürücüye alkolmetreyle ölçüm yapmak isterken bu kez başka bir gerginlik yaşandı. Kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren N.N.K., gazetecinin üzerine yürüdü. Görüntü alınmasını engellemeye çalışan sürücü kameraya yönelerek saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen sürücünün, “Çekim yaparsa üflemem” diyerek alkol kontrolüne de zorluk çıkardığı belirtildi. 1.53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrolde N.N.K.’nın 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisten kaçarken trafiği tehlikeye sokan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 232 bin TL idari para cezası uygulandı. ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI N.N.K. hakkında ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülen sürücünün kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka kaldırıldı. SEO Başlığı: Kayseri’de alkollü sürücü polisten kaçtı, gazetecinin kamerasına saldırdı! 232 bin TL ceza SEO Açıklaması: Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve 1.53 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına saldırdı. Sürücüye toplam 232 bin TL idari para cezası uygulandı.