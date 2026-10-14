Avrupa ülkesinden Türkiye'ye çağrı! 'Gelin birlikte üretelim'

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevot, "Türkiye, Avrupa'nın tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getirmeye yardımcı olabilecek üretim kapasitesine, sanayi uzmanlığına ve komşu pazarlarla bağlantılara sahip." dedi.

Prevot, Brüksel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Türk yetkilileri ve iş dünyasını Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Prevot, "Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri ele alırken, aslında birbirimize ne kadar yakından bağlı olduğumuzu zaman zaman gözden kaçırıyoruz." ifadesini kullandı.

"ARAMIZDAKİ BAĞ, UZUN YILLARA DAYANAN İŞ ORTAKLIKLARINA DA DAYANIYOR"

Milyonlarca Avrupalının Türk kökenli olduğunu anımsatan Prevot, "Belçika'daki Türk toplumu, Türkiye ile yakın bağlarını korurken nesillerdir toplumumuza katkıda bulunuyor. Aramızdaki bağ, uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarına da dayanıyor." diye konuştu.

Prevot, bazı konularda görüş ayrılıkları olmasına rağmen karşılıklı diyalog ve yapıcı işbirliğinin önem taşıdığına işaret etti.

Dünyanın son dönemde hızla değiştiğini anlatan Prevot, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, artan küresel rekabet ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, Avrupa'nın ekonomik kırılganlıklarının daha fazla farkına varmasını sağladı." dedi.

"YAKINDAKİ FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ"

Prevot, "Sanayilerimizi güçlendirmeli, temel teknolojilere erişimimizi güvence altına almalı ve uzaktaki tedarikçilere bağımlılığımızı azaltmalıyız. Bu da yakın çevremizin sunduğu fırsatları daha ciddi biçimde değerlendirmemiz anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bir müttefik olarak kıtanın güneydoğu kanadını savunduğunu hatırlatan Prevot, Türkiye'nin AB adayı konumunda bulunduğunu ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan büyük bir sanayi ekonomisine sahip olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN TEDARİK ZİNCİRLERİNİ DAHA DAYANIKLI HALE GETİRMEYE YARDIMCI OLABİLECEK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP"

Prevot, "Avrupalı şirketler giderek daha fazla kendilerine yakın ve güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, Avrupa'nın tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getirmeye yardımcı olabilecek üretim kapasitesine, sanayi uzmanlığına ve komşu pazarlarla bağlantılara sahip. İlişkimizin bu ortak çıkarları çok daha açık biçimde yansıtması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİNDE İLERLEME ÇAĞRISI

İlişkilerde ilerleme sağlanabilecek alanlar olduğuna işaret eden Prevot, "Bunlardan biri Gümrük Birliğimizin modernizasyonu. Gümrük Birliği, 30 yıldır ekonomilerimize önemli katkılar sağladı. Ancak kurulduğundan bu yana çok şey değişti. Dünyanın diğer ucundaki ülkelerle yeni ekonomik anlaşmalar müzakere ediyoruz. Doğrudan komşumuz ve AB aday ülkesi olan Türkiye'ye yönelik neden aynı ölçüde iddialı bir yaklaşım sergilemememiz gerektiğini açıklamak zor." ifadelerini kullandı.

Prevot, bu alanda ilerlemek için ciddi bir çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"TÜRKİYE GENİŞ BÖLGEDEKİ PAZARLARA AÇILAN BİR KAPI"

Avrupa'nın tedarik zincirlerini daha güçlü ve dayanıklı hale getirmesi gerektiğini anlatan Prevot, "Avrupalı şirketler nerede üretim yapacaklarını ve ürünlerini nereden tedarik edeceklerini yeniden değerlendirirken Türkiye'nin önemli bir rolü bulunuyor. Türkiye, yalnızca bir sanayi ortağı değil, aynı zamanda daha geniş bölgedeki pazarlara açılan bir kapı. Özellikle Avrupa'nın stratejik bağımlılıklarını azaltması gereken sektörlerde bu yakınlıktan daha iyi yararlanmalıyız." dedi.

"BİRLİKTE GELİŞTİRMELİ, ÜRETMELİ VE YATIRIM YAPMALIYIZ"

Prevot, "Ortak geleceğimizi şekillendirecek sanayi ve teknolojilerde daha yakın işbirliği yapmalıyız. Ekonomik güvenlik, savunma, inovasyon, temiz enerji ve dijital teknolojilerin tümü, işbirliğimizi derinleştirmek için fırsatlar sunuyor. Ekonomik ilişkimiz artık yalnızca mal alıp satmakla sınırlı kalmamalı. Birlikte geliştirmeli, üretmeli ve yatırım yapmalıyız." diye konuştu.

Belçika'nın da bu çabalara katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Prevot, "Daha fazla ortak proje, yatırım ve sanayi işbirliğiyle bu başarıyı ileri taşımayı amaçlıyoruz. Gelecek hafta da dışişleri, adalet ve içişleri alanlarındaki işbirliğimizi ele almak üzere Türkiye ile üçlü görüşmelerimiz için burada, Egmont Sarayı'nda bir araya geleceğiz. Bu daha geniş kapsamlı siyasi diyalog da ilişkimiz açısından aynı derecede önem taşıyor." ifadelerini kullandı.