69 yaşındaki Kul Sadi Yüksel’e ters kelepçe zulmü tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı
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Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 69 yaşındaki araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel’e uygulanan ters kelepçe kamuoyunda büyük tepki topladı. Akit’in "Türkiye’ye yakışmadı" manşetiyle gündeme taşıdığı skandal görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı derhal harekete geçerek soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmasında 6 Ekim’de sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’teki operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 17’si adli kontrolle serbest kaldı.
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Adli kontrolle serbest bırakılan Milli Gazete, Vahdet ve Ribat gibi kulvarların emektar yazarlarından 69 yaşındaki Kul Sadi Yüksel’in gece yarısı ters kelepçelenerek sevk edilmesi vicdanları sızlattı. Kamuoyunda çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat vererek skandal görüntüler ve uygulamayı yapan kolluk görevlileri hakkında derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.
KUL SADİ YÜKSEL KİMDİR?
3 Nisan 1957’de Muş’un Varto ilçesinde doğan Kul Sadi Yüksel, 1980’de Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu.
Bir dönem Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan Yüksel, daha sonra Millî Gazete, Yeni Devir, Ribat ve Vahdet gibi yayın organlarında yazıları yayımlandı.
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