Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

Melih Balcı, özel sektörde çalışmak yerine kendi işinin sahibi olmayı tercih ettiğini söyledi. Köyde yaşamanın çok güzel olduğunu ifade eden Balcı, eşiyle beraber devletten aldıkları destekle üretime katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Devlet desteği ile kurdukları çiftlikte 45 büyükbaş hayvan ile üretim yaptıklarını anlatan Balcı, devlet desteğinin kendilerini 2-3 yıl ileriye taşıdığını vurguladı. Eşiyle köy hayatını çok sevdiklerini dile getiren Balcı, "Yani 25 yaşındayım ama bu işte belki de 10-12 yaşından beri hayvanların içindeydim. Zaten babadan, dededen gelen bir hayvancılık var. İlgi ve heves duyduğum için de zaten Ziraat Mühendisliği okudum. Mezun olduktan sonra bu projeye kalkıştık. Hayırlısıyla projemizi de bitirdik. Devletimizden destek aldık. Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde projemizi ona göre uyarlayıp, tasarladık, inşa ettik. Devletimiz bize yüzde 50 hibe verdi. Devletimize de teşekkür ederiz bu konuda." diye konuştu.