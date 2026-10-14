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Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

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Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

Kırklareli’nde ziraat mühendisi Melih Balcı ile eşi Cansu Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları yüzde 50 hibe desteğiyle modern süt hayvancılığı çiftliği kurdu. 45 büyükbaş hayvanla üretime başlayan genç çift, tesisi büyütmeyi hedefliyor.

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Foto - Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

Çocukluktan beri ahırların ve hayvanların içinde büyüyen Balcı, babadan ve dededen gelen mesleği daha ileriye taşımaya karar verdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Mühendisliğinden 2 yıl önce mezun olan Balcı, geçen yıl eşi ile kentten köye göç ederek çiftlik kurmaya karar verdi. Genç çift Kayalı köyünde 20 dönüm arazide Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldıkları yüzde 50 hibe desteğiyle modern süt çiftliği kurdu.

#2
Foto - Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

Melih Balcı, özel sektörde çalışmak yerine kendi işinin sahibi olmayı tercih ettiğini söyledi. Köyde yaşamanın çok güzel olduğunu ifade eden Balcı, eşiyle beraber devletten aldıkları destekle üretime katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Devlet desteği ile kurdukları çiftlikte 45 büyükbaş hayvan ile üretim yaptıklarını anlatan Balcı, devlet desteğinin kendilerini 2-3 yıl ileriye taşıdığını vurguladı. Eşiyle köy hayatını çok sevdiklerini dile getiren Balcı, "Yani 25 yaşındayım ama bu işte belki de 10-12 yaşından beri hayvanların içindeydim. Zaten babadan, dededen gelen bir hayvancılık var. İlgi ve heves duyduğum için de zaten Ziraat Mühendisliği okudum. Mezun olduktan sonra bu projeye kalkıştık. Hayırlısıyla projemizi de bitirdik. Devletimizden destek aldık. Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde projemizi ona göre uyarlayıp, tasarladık, inşa ettik. Devletimiz bize yüzde 50 hibe verdi. Devletimize de teşekkür ederiz bu konuda." diye konuştu.

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Foto - Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

Çiftliğini devlet desteğiyle son teknoloji kullanarak kurduğunu ifade eden Balcı, burada huzur bulduğunu kaydetti. Hedeflerinin tesisi büyüterek ilk etapta 50-100 sağmal hayvana ulaşmak ve süt üretimi odaklı ikinci bir ahırı işletmeye kazandırmak olduğunu belirten Balcı, Ziraat Bankası kredileri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle hayvan sayılarını artıracaklarını ifade etti. Tüm gençleri köyde üretim yapmaya davet eden Balcı, şöyle devam etti: "Ben buraya bir iki gün gelmesem rahat duramıyorum. Sürekli uzakta da olduğum zaman kameradan açıp izliyorum. Buraya geldiğimde huzur buluyorum, dinleniyorum. Ya yorulsa da dinleniyor insan, böyle hayvanları yem yerken gördüğünüz zaman zaten bütün yorgunluğunuz geçiyor."

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Foto - Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular

Kırklareli merkezde doğup büyüyen ve daha önce köy hayatı deneyimi bulunmayan Cansu Balcı ise eşinin hayvancılık sevgisi ve desteğiyle kısa sürede üretim sürecine adapte olduğunu dile getirdi. Çiftlikte eşine yardımcı olduğunu aktaran Balcı, "İlk başta yadırgamıştım ancak eşimi sevdiğim ve onun bu işe duyduğu tutkuyu gördüğüm için ben de hayvancılığı sevmeye başladım. Sağım sürecinde ve yem dağıtımında eşime yardım ederek yükünü hafifletiyorum. 45 hayvanla başladığımız bu yolda gelecekte çiftliğimizi daha yüksek seviyelere taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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