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Gündem Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"
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Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"

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Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"

Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmaları ve Türkiye’den gelen peş peşe tepkilerin ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Başmüftü Allahşükür Paşazade iddialara yanıt verdi.

Ülkede genel bir başörtüsü yasağının bulunmadığını savunan Başmüftü Allahşükür Paşazade, kısıtlamanın yalnızca okul forması kurallarından kaynaklandığını ifade etti. Devletin ve eğitim kurumlarının laik yapısına vurgu yapan Başmüftü, kanunlara uyulması gerektiği mesajını verdi.

"Okul dinden ayrıdır!" Paşazade kanunları işaret etti!

Azerbaycan Anayasası'na ve mevcut mevzuata dikkat çeken Allahşükür Paşazade, "Azerbaycan devletinde din devletten, okul da dinden ayrıdır. Bu nedenle biz bu kanunlara uymak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. Başmüftünün açıklamaları, Türkiye ile Bakü arasında kılık kıyafet serbestisi üzerinden yürütülen tartışmalarda yeni bir boyut açtı.

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