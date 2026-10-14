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Dünya İran ve İngiltere arasında kriz
Dünya

İran ve İngiltere arasında kriz

Yeniakit Publisher
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İran ve İngiltere arasında kriz

İran Dışişleri Bakanlığı, RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planından Tahran yönetimini sorumlu tutan İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planı konusunda Tahran yönetimini suçlaması sonrası harekete geçti.

İRAN, İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere hükümeti, söz konusu olaya ilişkin İran'a yönelttiği suçlamaları destekleyen belge ve kanıtları en kısa sürede sunmalıdır. Aksi takdirde İran, ikili ilişkilerini ciddi şekilde gözden geçirecektir" denildi.

 

İNGİLTERE ŞÜPHELİ SALDIRI KONUSUNDA İRAN’I İŞARET ETMİŞTİ

İngiltere’de bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü, 27 Eylül Pazar günü yaşanan şüpheli bir olayla gündeme gelmişti.

3 minibüs ile üsse doğru hareket ettikleri belirlenen 20'li yaşlarındaki 5 kişi Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer 2 kişi de 1 Ekim ve 6 Ekim tarihlerinde gözaltına alınırken, tüm şüpheliler kefaletle serbest bırakılmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, saldırı planı şüphelerine yol açan olayla ilgili yaptığı son açıklamada, "Değerlendirmemize göre, planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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