Sanatçı Alpay hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının vefat haberi sevenlerini üzdü.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Alpay'dan acı haber geldi. Uzun yıllardır müzik dünyasında iz bırakan sanatçı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gencer, usta sanatçının ardından yayımladığı mesajda, “Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.
Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Alpay, “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi sevilen şarkılarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Sanatçı, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin hafızasında yer edindi.
ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?
17 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin öncü isimleri arasında yer aldı.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören Alpay, 1960'lı yıllarda başladığı müzik kariyerinde pop, romantik folk ve rock türlerinde çalışmalar yaptı.
1964 yılında ilk 45'lik plağını yayımlayan sanatçı, yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamaların yanı sıra özgün yorumlarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Alpay, özellikle “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Bekledim Yine” gibi eserleriyle tanındı. Uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüme imza atan müzisyen, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.