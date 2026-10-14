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Aktüel Nysa’nın tarihi zeytin ağaçları kampüse taşındı
Aktüel

Nysa’nın tarihi zeytin ağaçları kampüse taşındı

Yeniakit Publisher
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Nysa’nın tarihi zeytin ağaçları kampüse taşındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nysa Antik Kenti kazı alanında bulunan tarihi zeytin ağaçlarını “Yeşil Kampüs” çalışmaları kapsamında Merkez Kampüs’e taşıdı.

Nysa Antik Kenti’nde bulunan tarihi zeytin ağaçları, uzman ekiplerin çalışmasıyla yeni yaşam alanlarına kavuştu. Adnan Menderes Üniversitesi çevrenin korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaları kapsamında örnek bir uygulamaya imza attı. Nysa Antik Kenti kazı alanında bulunan tarihi zeytin ağaçları, "Yeşil Kampüs" çalışmaları doğrultusunda uzman ekipler tarafından Merkez Kampüs’e taşınarak yeniden toprakla buluşturuldu.

 

Ağaçların taşınması dolayısıyla gerçekleştirilen çalışmalara, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Nysa Antik Kenti kazı alanından alınan tarihi zeytin ağaçları, Merkez Kampüs içerisinde belirlenen uygun alanlara nakledildi. Böylece bölgenin doğal mirasının korunmasına katkı sağlanırken Nysa Antik Kenti’nin arkeolojik dokusunun korunmasına yönelik hassasiyet de gözetildi.

 

Çevresel sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çeken Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, ADÜ’nün doğaya ve tarihi değerlere duyarlı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Üniversitemiz, çevreye ve kültürel mirasa duyarlı yaklaşımını sürdürmekte kararlıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek her yeni projede, doğaya ve tarihî mirasımıza olan hassasiyet öncelikli olarak gözetilecektir" ifadelerini kullandı.

 

Gerçekleştirilen uygulamayla ADÜ, doğal ve kültürel mirasın korunmasını bir arada ele alan yaklaşımıyla Yeşil Kampüs çalışmalarına katkı sunarken tarihi zeytin ağaçlarının kampüs yaşamında yaşatılmasını da sağladı.

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