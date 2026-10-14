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Dünya Hindistan’da tekne faciası: 13 ölü
Dünya

Hindistan’da tekne faciası: 13 ölü

Yeniakit Publisher
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Hindistan’da tekne faciası: 13 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde Ganj Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişi can verdi.

Hindistan’da tekne faciası yaşandı. Bihar eyaletinde Ganj Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 15 ila 20 kişinin, nehrin karşı kıyısındaki bir köyde düzenlenen yemekli etkinliğe katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri sevk edildi.

Bihar Başbakanı Samrat Choudhary, hayatını kaybedenlerin ailelerine 400 bin rupi (4 bin 210 dolar) mali yardım yapılacağını açıkladı. Choudhary, "Vaishali bölgesinde meydana gelen tekne kazasında masum insanların hayatını kaybettiği haberi son derece kahredici. Bu zor zamanda taziyelerim, hayatını kaybedenlerin yaslı aileleriyle" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise açıklama yaparak, "Bihar'ın Vaishali bölgesinde meydana gelen olay nedeniyle yaşanan can kayıpları derin bir üzüntü veriyor. Bu zor zamanda düşüncelerim, hayatını kaybedenlerin yaslı aileleriyle. Yaralanan herkesin bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Yerel yönetim, olaydan etkilenenlere yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

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