BTÜ, COP31’e damga vuracak! 11 proje birden kabul edildi

Bursa Teknik Üniversitesi, bilimsel araştırmalarını uluslararası iklim gündemine taşıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmalara BTÜ'den 11 proje kabul edildi.

Üniversitenin projeleri; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir kentleşme, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğine uyum ve dirençli şehirlerin oluşturulması gibi geleceğin kritik konularına odaklanıyor.

YAPAY ZEKÂDAN KENT BOSTANLARINA

COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamında kabul edilen çalışmalar arasında sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini konu alan proje de bulunuyor.

BTÜ'lü akademisyenler ayrıca balkonlardan kent bostanlarına uzanan tarım ve biyoçeşitlilik modeli üzerinde çalışacak.

İklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımlarının yanı sıra, kontrollü ortam tarımının iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri geliştirilmesi de hedefleniyor.

İklim dirençli mahallelerin oluşturulmasına yönelik modeller de kabul edilen projeler arasında yer aldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR

BTÜ'nün projelerinin önemli bir bölümünü enerji ve kentlerin iklim değişikliğine hazırlanmasına yönelik araştırmalar oluşturuyor.

Üniversite binalarında enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının kentsel alanlarda daha etkin uygulanması ve şehirlerin değişen iklim koşullarına karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliğinin oluşturabileceği zararların modellenmesi de projeler kapsamında araştırılacak.

AKDENİZ'DEKİ İSTİLACI TÜRLER ARAŞTIRILACAK

BTÜ'nün dikkat çeken bir başka araştırması ise küresel ısınmanın Akdeniz Havzası üzerindeki etkilerine yoğunlaşacak.

Çalışmayla küresel ısınmanın yanı sıra istilacı türlerin Akdeniz ekosistemine etkilerinin incelenmesi hedefleniyor.

Böylece iklim değişikliğinin yalnızca kentler ve enerji üzerindeki değil, deniz ekosistemi ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki sonuçlarının da ortaya konulması amaçlanıyor.

DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİYLE ERKEN UYARI

Kabul edilen projeler arasında teknoloji ağırlıklı çalışmalar da öne çıktı.

Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'nde hidrolojik veriler ile dijital ikiz teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla erken uyarı ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

İklim dirençli şehirler için geliştirilecek “iklim zekâsı” çözümleriyle de kentlerin aşırı hava olayları ve iklim değişikliğinin oluşturduğu yeni şartlara karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

“GELECEK İÇİN SOMUT ÇÖZÜMLERİ DESTEKLİYORUZ”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin COP31 kapsamında 11 projeyle yer almasının akademisyenlerin bilimsel birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti.

Çağlar, iklim değişikliğinin günümüzün en önemli küresel sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor.”

11 projenin kabul edilmesinin BTÜ'nün bu alandaki çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz.”