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Eğitim Korona olan öğrenciler sınavlara nasıl girecek? Karantinada olan öğrenci sınava yazılıya nasıl girecek?
Eğitim

Korona olan öğrenciler sınavlara nasıl girecek? Karantinada olan öğrenci sınava yazılıya nasıl girecek?

Karantinadaki öğrenci sınava nasıl girecek? Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Alınan tedbirlerle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze olarak başladı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olan öğrenciler yazılılara nasıl gireceklerini merak ediyor. Peki, korona olan sınavlara alınmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:41:00 -
Korona olan öğrenciler sınavlara nasıl girecek? Karantinada olan öğrenci sınava yazılıya nasıl girecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademelerde yüz yüzü olarak başladı. Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler, testlerinin pozitif olması durumunda sınavlara alınıp alınmayacaklarını araştırıyor. Peki, korona olan sınava girebilecek mi?

Korona olan öğrenciler sınavlara nasıl girecek? Karantinada olan öğrenci sınava yazılıya nasıl girecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi.

Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak.

Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

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