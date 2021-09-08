  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de korkutan yangın
Saldırı yapacaklardı! 13 terörist öldürüldü
Milli Takım ve Şenol Güneş'e ağır sözler!
Türklerin genetik kodu çözüldü
Eğitim Korona olan öğrenci yok yazılacak mı? Korona olan okulda devamsız sayılacak mı?
Eğitim

Korona olan öğrenci yok yazılacak mı? Korona olan okulda devamsız sayılacak mı?

Korona temaslısı okula gidebilir mi? Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitim başladı. Korona olan ya da yakın temaslı olan öğrenciler ise okula gitmezlerse mazeretli sayılıp sayılmayacaklarını araştırıyor. Peki, korona olan öğrencinin devamsızlığı işlenecek mi? Korona olan okula gitmezse yok yazılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 12:01:00 -
Korona olan öğrenci yok yazılacak mı? Korona olan okulda devamsız sayılacak mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Okulların açılmasıyla birlikte pozitif olan ya da temaslı olan öğrencilerin durumları araştırılmaya başladı. Peki, korona olan mazeretli sayılıyor mu?

Korona olan öğrenci yok yazılacak mı? Korona olan okulda devamsız sayılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi.

Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak.

Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

Kronik hastalıkları olanlar yüz yüze eğitime katılmak zorunda mı?
Kronik hastalıkları olanlar yüz yüze eğitime katılmak zorunda mı?

Eğitim

Kronik hastalıkları olanlar yüz yüze eğitime katılmak zorunda mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay