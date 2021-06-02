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Eğitim Korona olan öğrenci LGS’ye nasıl girecek? PCR testi pozitif olan LGS’ye girmeyecek mi?
Eğitim

Korona olan öğrenci LGS’ye nasıl girecek? PCR testi pozitif olan LGS’ye girmeyecek mi?

Korona olan sınava alınmayacak mı? Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olan 8.sınıf öğrencileri LGS’ye girip giremeyeceklerini merak ediyor. Korona olan LGS’ye nasıl girecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 14:21:00 -
Korona olan öğrenci LGS’ye nasıl girecek? PCR testi pozitif olan LGS’ye girmeyecek mi?

8.sınıf öğrencileri 6Haziran Pazar günü LGS’ye girecek. Sınav öncesinde korona temaslısı olan ya da testi pozitif olanlar sınava alınıp alınmayacaklarını merak ediyor. Korona olan LGS’ye alınmayacak mı?

Korona olan öğrenci LGS’ye nasıl girecek? PCR testi pozitif olan LGS’ye girmeyecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye dair merak edilen soruların cevaplarını sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı. Koronavirüs temaslısı ya da testi pozitif olan öğrenciler 6 Haziran’da sınava katılıp katılmayacaklarını merak ediyor. Bakan Selçuk’un paylaşımında konu hakkında, “Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin korona virüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı bir binada sınava alınacak” ifadeleri kullanıldı.

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Eğitim

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