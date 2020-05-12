Korona için Remdesivir’in hastanelere dağıtımına başlandı

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, korona virüs tedavisinde kullanımına onay verilen Remdesivir adlı ilacın tıbbi kurumlara dağıtımına başlandığını açıkladı.

Dünya genelinde 4 milyon 250 bini aşkın kişiye bulaşıp 287 bini aşkın can kaybına neden olan öldürücü korona virüsün potansiyel tedavi yöntemi olarak görülen Remdesivir adlı ilacın Japonya’da kullanımına resmen başlanıyor. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, hükümet tarafından acil durumlarda kullanımına geçen hafta onay verilen Remdesivir’in sağlık kurumlarına dağıtımına başlandığını açıkladı. Sınırlı miktarda tedarik edilen ilacın yalnızca durumu ciddi olan hastalarda kullanılacağını belirten Kato, ihtiyaç duyan hastaların online takip sistemi üzerinden belirlenerek gereken miktarın taraflarına en hızlı şekilde ulaştırılacağını ifade etti.

Hızlı tanı testlerine onay yarın

Japonya Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, korona virüs vakalarını yaklaşık 30 dakika içinde tespit eden antijen test kitlerinin kullanımına ise yarın onay verileceği öğrenildi. An itibariyle ana tanı yöntemi olan PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testlerine göre hızlı sonuç veren ancak daha düşük doğruluk oranına sahip olan antijen testlerinin kullanımının ilk etapta ayakta tedavi uygulayan sağlık merkezleri ile sınırlı olacağı belirtildi.

Başlangıçta Tokyo, Kanagawa, Osaka ve Hokkaido gibi vaka sayısının fazla olduğu bölgelerde kullanılacak test kitlerinden haftada 200 bin adet tedarik edilmesi bekleniyor. Kitlerin, ülkenin ulusal sağlık sigorta sistemi tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.