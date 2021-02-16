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Sağlık Korona aşısı ne zaman çocuklara yapılacak?
Sağlık

Korona aşısı ne zaman çocuklara yapılacak?

Çocuklara ne zaman korona aşısı yapılacak? Yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. Milyonlarca kişi çocuklara yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çocuklara ne zaman korona aşısı yapılacak? Korona aşısı çocuklara yapılır mı? Çocuklar ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:45:00 -
Korona aşısı ne zaman çocuklara yapılacak?

Korona aşısı 18 yaş altına yapılacak mı? Yüz yüze eğitime kademeli olarak başladı. Aileler salgın sebebiyle çocuklarına korona aşısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, korona aşısı çocuklara yapılıyor mu?

Korona aşısı ne zaman çocuklara yapılacak?

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması geliştirdikleri aşıyı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda da test edeceğini duyurdu. BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesi St George Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinde yürütülecek klinik deney için gönüllü kayıtları başlatıldı.

300 çocuğun katılması planlanan denemede, deney grubundaki 240 çocuğa Kovid-19 aşısı, kontrol grubundaki 60 çocuğa ise menenjit aşısı yapılacak. Deneme, aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

Oxford-Zeneca aşısı için daha önce 18-64 yaş ve 65 yaş üzeri için klinik denemeler yürütülmüştü.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile yine ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna da kendi geliştirdikleri Kovid-19 aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor. Yalnızca BioNTech-Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.

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