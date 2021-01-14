  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona aşısı canlı takip! Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı yaptıranların sayısı kaç?
Korona Virüs

Korona aşısı canlı takip! Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı yaptıranların sayısı kaç?

Korona aşısı canlı takip edilmekte. Çin’den getirilen korona aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanmasından sonra aşılanacak ilk grup arasında yer alan sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Korona aşısının vurulmaya başlanmasıyla birlikte ne kadar kişinin korona aşısı vurdurduğu da merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı corona19 sayfası üzerinden korona aşısı canlı takibi yapılmakta. Peki korona aşısı kaç kişiye vuruldu? Kaç kişi koronavirüs aşısını yaptırdı? İşte canlı koron aşı takibi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:04:00 - 2021-01-14 14:19:37
Korona aşısı canlı takip! Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı yaptıranların sayısı kaç?

Çin”den getirilen korona aşılarıa başlandı. İlk aşıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. İlk etapta Çin’den getirilen 3 milyon doz korona aşısına sağlık çalışanlarıyla başlandı. Sağlık Bakanlığı meslek gruplarına göre korona aşısını yaptıracakların listesini de açıkladı.

Korona aşısını kim ne zaman yaptıracak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Korana aşısı canlı takip Koronavirüs aşı yaptıranların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona aşısı yaptıranların sayısını açıkladı. Sağlık Banlığının korona aşı canlı takip sistemi de devreye girdi. Bu sistem sayesinde ne kadar korona aşısının yapıldığı an ben an takip edilmekte. 14 Ocak saat 14:00 itibariyle korona aşısını yaptıranların sayısı 121 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı canlı korona takip sistemi için tıklayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cinayet Türkiye gündemine oturmuştu! İntihar etti
Gündem

Cinayet Türkiye gündemine oturmuştu! İntihar etti

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi boğarak öldüren İran uyruklu Shayan Kheyrian, cezaevi..
9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay
Gündem

9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez yapılan baskında alkollü eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit ..
Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Tarihler belli oldu...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Tarihler belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzunu yayımladı. Milli Eğiti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay