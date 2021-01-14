Korona aşısı canlı takip! Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı yaptıranların sayısı kaç?

Çin”den getirilen korona aşılarıa başlandı. İlk aşıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. İlk etapta Çin’den getirilen 3 milyon doz korona aşısına sağlık çalışanlarıyla başlandı. Sağlık Bakanlığı meslek gruplarına göre korona aşısını yaptıracakların listesini de açıkladı.

Korona aşısını kim ne zaman yaptıracak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Korana aşısı canlı takip Koronavirüs aşı yaptıranların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona aşısı yaptıranların sayısını açıkladı. Sağlık Banlığının korona aşı canlı takip sistemi de devreye girdi. Bu sistem sayesinde ne kadar korona aşısının yapıldığı an ben an takip edilmekte. 14 Ocak saat 14:00 itibariyle korona aşısını yaptıranların sayısı 121 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı canlı korona takip sistemi için tıklayın.