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Sağlık Korona aşısı bebeklere yapılacak mı? Bebekler aşı takvimine alınacak mı?
Sağlık

Korona aşısı bebeklere yapılacak mı? Bebekler aşı takvimine alınacak mı?

Çocuklar korona aşası olacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları sürüyor. Özellikle de aileler çocuklara, bebeklere aşı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, korona aşısı bebeklere de yapılacak mı? Korona aşısı bebekler için güvenli mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:17:00 -
Korona aşısı bebeklere yapılacak mı? Bebekler aşı takvimine alınacak mı?

Aileler hem çocuklarının sağlığı için hem de yüz yüze eğitime başlayabilmeleri adına korona aşısının bebeklere, çocuklara yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, korona aşısı çocuklara ne zaman yapılacak?

Korona aşısı bebeklere yapılacak mı? Bebekler aşı takvimine alınacak mı?

ABD'de 8 aylık bir bebeğe 2 doz Pfizer-BionTech aşısı yapıldı. Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

Baba Mike Mincello, çocuğuna Kovid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur" ifadelerini paylaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

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