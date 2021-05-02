Telefonla aşı randevusu al | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 23 milyon doz aşı uygulandı. Aşı sırasını bekleyenler ise nasıl nereden randevu alabileceklerini araştırıyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınıyor?

Korona aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu al

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşı randevusu veriliyor. Son olarak 55 yaş üstü için aşı randevuları açıldı. Vatandaşlar korona aşı randevusunun nasıl alınacağını merak ediyor. Aşı randevunuzu MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182 üzerinden alabilirsiniz.

MHRS web sitesi ya da uygulamasına TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme E Devlet ile giriş yapmanız mümkün. MHRS’ye giriş yaptığınızda ‘Randevu al’ kısmına tıklayın. Buradan ‘Aşı randevusu’ bölümünü seçin. Aşı randevusu olurken hangi aşıyı olmak istediğinizi seçim randevuyu onaylayabilirsiniz. Randevunuzu hastane ya da sağlık ocaklarından alabilirsiniz. Sağlık ocağından alacağınız randevuda yalnızca Sinovac aşısı uygulanıyor.

Telefonla randevu almak içinse ALO 182’yi aramanız gerekiyor. Sisteme bağlanıp TC kimlik numaranızı girmeniz ardından da operatöre vereceğiniz bilgilerle randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Koronavirüs aşı uygulaması hafta içi ve hafta sonu yapılıyor. Aşılama randevuların saat 00.00’a kadar verilebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre içerisinde Sputnik V aşısının uygulanmaya başlayacağını belirtti. Bakan Koca ayrıca haziran ayı sonunda 40 yaş üstüne, ağustos sonuna kadarsa 18 yaşa kadar aşı sırasının gelmesini planladıklarını belirtti.

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