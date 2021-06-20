Koron ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan koronanın ne zaman sona ereceğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınki Kabine Toplantısı öncesi mesajlar verdi. AK Parti'nin Babalar Günü etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan korona salgınına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Korana ne zaman ortadan kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün ne zaman sona ereceğine ilikin soruya şu şekilde cevap verdi: “Türkiye, salgının başladığı dönemden beri sağlık hizmetlerinden kamu güvenliğine kadar her konuda diğer ülkelerin önünde şu anda yer almış vaziyette. Aynı durum aşı çalışmalarında da geçerli. Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde, vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Elbette bir takım aksaklıklarımız var. Ama bu gecikmeleri de aşıyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Tabii bu arada yerli aşı olayımız söz konusu. Bu konuda da hedefimiz, eylül-ekim gibi kendi aşımızı üretebilmek.

Korona aşıda son durum ne?

Biz şimdi yaşı 30’a çektik. 30 yaşa kadar çekmek önemli bir merhaleydi. Bu yaşa kadar çekmek suretiyle önceleri 65 yaş üstü konuşulurken, şimdi 65 yaş üstü çok çok altına indik. Bir de meslek gruplarında değişikliklere gitmek suretiyle, gerek güvenlikte gerek öğretmenlerimizde bütün bunlarda bu tür sıkıntıları aşarak şimdi artık dedik ki yaş konusunu halledelim. Bunlarda da tabii aşılama hızlandıkça bu bize güvenli süreci getirecek. Böylece de inşallah COVID var mı yok mu olayını aşacağız. Şu anda COVID’de ciddi manada oran zaten düştü. Ama bu oranı daha da düşürmemiz lazım.

Vaka sayısı günde 5 bin civarında. Biz bunu bile fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında, bunu da tabii arzu etmiyoruz. Önce vaka sayısını bizim artık çift haneliye falan düşürmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatta artık tek haneliye falan inmiş olalım. Bunda da en büyük müjde olarak biz aşıyı görüyoruz. Aşı konusunda da ithal noktasında iyiyiz, bunu da hızla devam ettireceğiz.”