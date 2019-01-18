0553 313 94 23

Korkutan uyarı! Dünyaya çarpabilir

Rus bilim insanları, Apofis asteroidinin 2068 yılında dünyaya çarpabileceğini açıkladı.

18 Ocak 2019 Cuma 19:15
Korkutan uyarı! Dünyaya çarpabilir

St. Petersburg Üniversitesi Gök Mekaniği Kürsüsü'nde görevli bilim insanları, 325 metre çapındaki Apofis asteroidinin 2068 yılında dünyaya çarpabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarının bu uyarısı, ünlü Sovyet bilim insanı ve gökbilimci Sergey Korolev anısına düzenlenecek olan uzay konferansının bildirisinde yer aldı.
Araştırmacıların verilerine göre, söz konusu asteroid 13 Nisan 2029 tarihinde dünyaya 38 bin kilometreye kadar yaklaşacak. Bu mesafe, dünya ve ay arasındaki mesafenin on kat daha az.

2060'da çok yaklaşacak

Bildiride, bu yakınlaşma sonucunda yörüngede önemli sapmalar ortaya çıkabileceği ve bunlar arasında 2051'de yakınlaşmaya yol açacak bir sapma da var. İlgili meteor dönüşleri içinde Apofis'in dünyayla çarpışması da yer alırken bunların en tehlikesini 2068'de meydana geleceği belirtildi.

Tebliğe göre asteroid dünyaya 2044 yılında 16 milyon, 2051'de 760 bin, 2060'da ise 5 milyon kilometre mesafede bulunacak.

NASA'da uyarmıştı

NASA da, daha önce Apofis'in dünyaya çarpabileceği uyarısında bulunmuştu.

NASA'ya bağlı Jet Propulsion Laboratory, Hawai Üniversitesi ve Pisa Üniversitesi uzmanları, 2068'de çarpışma ihtimalinin milyonda 2.3'ün üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Asteroid, 2004 yılında keşfedilmiş ve antik Mısır'daki kötülük ve yıkım tanrısının adı verilmişti. Keşif yapıldığında asteroidin 2029'da dünyayla çarpışma ihtimali yüzde 2.7 olarak hesaplanmıştı. Ancak daha sonra asteroidin tehdit teşkil etmediği duyurulmuş ve 13 Nisan 2029'da dünya merkezinin 37.6 milyon kilometre uzağından geçeceği açıklanmıştı.

Ancak Apofis daha sonra yörüngesini değiştirmiş, bunun üzerine NASA uzmanları, asteroidin dünyaya çarpma ihtimalinin en yüksek olduğu 2036 yılında bu ihtimalin milyonda birden az olacağını açıklamışlardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:15
  1. Rusya

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc23 dk önce
    olsun çarpsın 2068 yılında yaşayanlar düşünsün. o kadar ömrümüz yok
  • Ergin YAŞARErgin YAŞAR25 dk önce
    Mutlaka çarpacak. Yeri belliABD nin batısı. Allah'ın gazabı gelecek elbette.
  • AnkaraliAnkarali28 dk önce
    Yavhu kim ole kim kala ben 2020 olacak sandim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

GÜNCELLEME 3 - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı
  1. GÜNCELLEME 3 - Cesedi bulunan kadının..
  2. "Hibe hayvan" dolandırıcılığında 16..
  3. Karnedeki zayıf öğrencinin değil tüm..
  4. Eleştirilerin odağındaki Ali Koç:..
  5. Yunanistan Müslümanları oyalıyor! Tam..
  6. İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi..
  7. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
  8. CHP'li Altay: İzmir bunu hak ediyor
  9. Emre Çolak açıkladı: Terim isterse...
  10. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı..
  11. Boris Johnson Türkiye ile ilgili..
  12. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
  13. #10yearschallange proje mi? 2 milyona..
  14. Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini..
  15. GÜNCELLEME - Sakarya'da alzaymır..
  16. Muğla'da İranlı düzensiz göçmenler..
  17. Korkutan uyarı! Dünyaya çarpabilir
  18. Brüksel Otomobil Fuarı başladı
  19. AK Parti'nin aday göstermediği..
  20. Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı..
FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
Tonlarca altın için geri sayım başladı
Tonlarca altın için geri sayım başladı
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Günün Karikatürü

19 Ocak 2019
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak