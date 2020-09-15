Korkutan sözler: İkinci dalganın başlangıcındayız

Tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok ülkede vaka sayılarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Kurz, "Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız" dedi.

Avusturya'da da ciddi bir artışın söz konusu olduğuna değinen Kurz, bu hızlı artışın devam etmesi durumunda kısa bir süre içerisinde bin vaka sınırının aşılacağı konusunda uyarılarda bulundu.

9 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da, şu ana kadar 33 bin 159 kişide koronavirüs tespit edildi, 756 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede, maske takma zorunluluğunun getirildiği öğrenildi.