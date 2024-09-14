Korkutan sosyal deney büyük alkış aldı

Malatya’da 14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki MalatyaPark AVM’de ilk yardım bilincini yaymak amaçlı sosyal deney gerçekleştirildi.

Senaryo gereği bölgeye alışveriş için gelen bir vatandaş çerez yediği esnada soluk borusuna kaçan yiyecek sonrası fenalaştı. Bu sırada olay yerinde hazır bekletilen İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Acil Tıp Teknisyeni ile sağlık ekipleri şahsa müdahale bulundu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda daha sonra olayın bir sosyal deney olduğu açıklandı.

"Deneyle vatandaşlarımızın konuya duyarlığını görmeye çalıştık”

Vatandaşlar tarafından büyük alkış alan sosyal deneye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Eğitmeni ve Acil Tıp Teknisyeni Ahmet Murat Çatal, ”Halkın içerisinde bir sosyal deney gerçekleştirdik. Deneyle vatandaşlarımızın konuya duyarlığını görmeye çalıştık. Görüyoruz ki vatandaşlarımızın büyük kısmı olaya ilk yardım konusunda bilgi sahibi olsa dahi olaya müdahil olmak istemiyor. Bu noktada ilk yardım konusunda eksik olduğumuzu görüyoruz. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedeflediğimiz konu ’her evde bir ilk yardımcı’ olması konusunda yeni adımlar atarak bu adımların devamında da ise ilk yardım konusunda farkındalıklar oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ilk yardım konusuna daha duyarları olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.