Korkutan son araştırma: Her 100 çocuktan 28'i internet bağımlısı

İnternet bağımlılığı genel olarak internetin așırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında așırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kișinin iș, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması olarak tanımlanabilir.

Yapılan araştırmaya göre her 100 çocuktan 28'i internet bağımlısı.

Pandemi öncesinde çocukların sadece yüzde 3'ü günde ortalama 6 saatten fazla (eğitim hariç) internette vakit geçirirken, pandemi sırasında bu oran yüzde 35'e yükseldi. Çocuk ve ergenlerin internet kullanım oranlarında yüzde 43.9, psikiyatrik bozukluklarında da yüzde 38.2'lik artış yaşandı. Araştırmayı yapan Dr. Canan Kuygun Karcı, çocukların yüzde 28'inin 'çevrimiçi dersler'e hiç katılmadığını, yüzde 40'ının da kısmen katıldığını tespit ettiklerini söyledi. Yapılan birçok çalışmada; pandemi döneminde çocuklarda depresyon belirtilerinin arttığını söyleyen Karcı, şöyle konuştu: 'Çocuk ve ergenlerde internetsiz geçen vakitte de zihinsel uğraşı sürekli internetle; ne zaman tablet kullanacağı ya da oynadığı oyunla ilgili. Bu da çok ciddi bir yoksunluk belirtisi.'