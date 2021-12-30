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Gündem Korkutan rakam! Sahte içki nedeniyle bu ay ölen kişi sayısı açıklandı
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Korkutan rakam! Sahte içki nedeniyle bu ay ölen kişi sayısı açıklandı

Türkiye'de 1-29 Aralık'ta sahte içki zehirlenmesi sonucu 84 kişi hayatını kaybetti. En çok vakanın görüldüğü il ise İstanbul oldu. Antalya, Sivas ve Tekirdağ'da 4'er, Sakarya ve Konya'da 3'er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak'ta 2'şer kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 15:40:00 - 2021-12-30 15:43:52
Korkutan rakam! Sahte içki nedeniyle bu ay ölen kişi sayısı açıklandı

Sahte içki zehirlenmesi vaka sayısında artış devam ediyor. Son olarak bugün Antalya ve Kahramanmaraş'ta 1'er kişi yaşamını yitirdi.

1-29 Aralık tarihlerinde ise 22 ilde sahte içki sonucu ölüm vakaları görüldü. En çok vakanın görüldüğü il İstanbul oldu.

İstanbul Valiliğinden 17 Aralık'ta yapılan açıklamada, son dönemde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından dün Esenyurt ilçesinde 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mersin'de 10 kişi öldü!

İstanbul'dan sonra sahte içkiden en çok ölüm vakası Mersin'de görüldü. Kentte aralıkta sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 10 kişi öldü, sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş'ta 5 kişi sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya, Sivas ve Tekirdağ'da 4'er, Sakarya ve Konya'da 3'er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak'ta 2'şer kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Uşak ve Aydın'da da sahte içki nedeniyle 1'er kişi vefat etti.

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