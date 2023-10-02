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Yerel Korkutan olay! Komşuda cinayet: 27 yaşındaki oğlunu öldürdü! Üç kişi acil olarak apar topar hastane...
Yerel

Korkutan olay! Komşuda cinayet: 27 yaşındaki oğlunu öldürdü! Üç kişi acil olarak apar topar hastane...

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:58:00 - 2023-10-02 20:27:11
Korkutan olay! Komşuda cinayet: 27 yaşındaki oğlunu öldürdü! Üç kişi acil olarak apar topar hastane...

Sakarya’da bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu ve yanında bulunan iki kişiyi silahla vurdu. Meydana gelen olayda üvey oğul kaldırıldığı hastaneye kaldırdılar ama hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde meydana gelen olayda, K.M.Ç. ile üvey oğlu Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında ailevi sebeplerden dolayı olduğu iddia edilen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.M.Ç. yanında bulunan silahla üvey oğlu ve yanında bulunan M.D. (23) ile M.F.Y.’ye ateş etti.

KURTARILAMADI

3 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan üvey oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

M.D. (23) ile M.F.Y.’nin hastanedeki tedavileri devam ederken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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