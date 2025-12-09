  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!
Gündem Korkutan doğalgaz patlaması!
Gündem

Korkutan doğalgaz patlaması!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkutan doğalgaz patlaması!

Niğde’de bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mutfakta yaşanan doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında mutfakta bulunan C.C. hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın yaşandığı dairede ve apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

5 işçi hayatını kaybetmişti! MKE Fabrikasındaki patlamayla ilgili karar verildi
5 işçi hayatını kaybetmişti! MKE Fabrikasındaki patlamayla ilgili karar verildi

Gündem

5 işçi hayatını kaybetmişti! MKE Fabrikasındaki patlamayla ilgili karar verildi

Yapay zeka patlaması RAM fiyatlarını uçurdu: Telefon ve bilgisayarlara zam kapıda
Yapay zeka patlaması RAM fiyatlarını uçurdu: Telefon ve bilgisayarlara zam kapıda

Teknoloji

Yapay zeka patlaması RAM fiyatlarını uçurdu: Telefon ve bilgisayarlara zam kapıda

Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!
Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!

Dünya

Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri

Dünya

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23