Korkutan doğa olayı: Binlercesi kıyıya vuruyor!

Belediye ve Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, balıkların kıyıda görünmesi 18 Aralık'ta başladı ve sebebinin fırtınanın yanı sıra sularda yaşayan büyük balık popülasyonu nedeniyle lagünde düşük oksijen seviyelerine neden olan kuraklığa atfedilen doğal bir süreç olduğu yönünde.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin iç kesimlerinde yer alan Chascomus kasabasındaki lagün bölgesini vuran büyük bir fırtınanın ardından günlük temizliğe rağmen hala her sabah binlerce balık kıyıya vuruyor.

Balıkların ebatları 5 santimetre ve 100 ila 3-4 kilogram ağırlığına göre değişmekte.