Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı
Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Baja California Sur eyaletindeki Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
