Korkutan açıklama! 'Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi'

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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu Osmaniye üçgeninde olan deprem 4 tane ana kırığın kesiminde oluşmuştur. Bunlardan bir tanesi ölü deniz kırığı ki 7,5 büyüklüğüne kadar deprem yapabilir. Doğu Anadolu kırığı ile kesişmiştir. Diğeri de Arap kalkanı diye andığımız doğu Torosların ütünde bulunduğu Hakkari Diyarbakır, Lice, Adıyaman’ın kuzeyi Gaziantep Kilis bölgesi. Diğeri de Antalya körfezinden doğru gelen Kıbrıs yayının Çukurova’yı geçerek kesim yerinden oluşmuştur." ifadeleri ile depremin teknik bilgilerini aktaran Prof. Ercan, "Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi" dedi.

Prof. Ercan depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük.

Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem M7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.

Sağ kalanlar, yıkıntı altına girmesin büyük artçı demler olacaktır. Kendileri sıkışabilirler. Kurtarma takımlarına yol versinler. Türkiye’nin her yerinden kurtarmacılar alana ulaşmaktadır. Depremin yıkım gücü 11’dir. 5 km çok sığda olması yıkımı, ayrıca yıkım uzaklığını arttırdı.