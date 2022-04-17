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Dünya Korkutan açıklama geldi: Kimyasal silah kalıntıları bulundu
Dünya

Korkutan açıklama geldi: Kimyasal silah kalıntıları bulundu

Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 10:27:00 -
Korkutan açıklama geldi: Kimyasal silah kalıntıları bulundu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 53 gündür devam ederken, Rus askerlerinin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunu endişelendirdi.

Ukrayna radyosuna konuşan ülkenin kuzeyindeki Sumi bölgesinde bulunan Trostianets'in belediye başkanı Yuri Bova, bir süre önce Rusya'nın ele geçirdiği Bilka köyünde kimyasal silah kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Bova, sarin gazı ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirterek, "Bilka'da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

Haberi uluslararası kamuoyuna aktaran The Guardian gazetesi bu iddianın henüz doğrulanmadığına dikkat çekerken geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

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