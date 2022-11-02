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Medya Korkusuz ve Sözcü'de eleman kıyımı
Medya

Korkusuz ve Sözcü'de eleman kıyımı

Korkusuz ve Sözcü gazetelerinde bazı köşe yazarları ile çok sayıda editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işlerine son verildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 19:45:00 -
Korkusuz ve Sözcü'de eleman kıyımı

İsmail Saymaz, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde birçok kişinin işine son verildiğini açıkladı.

Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Mahalli açıklama yaptı

Gazeteci Hüsnü Mahalli de yaklaşık 5 yıldır yayımladığı Korkusuz gazetesindeki köşe yazılarına son verildiğini açıklamıştı.

Mahalli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: "Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiç bir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam"

 

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