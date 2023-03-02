Korkunç veri: Yapay zeka nükleer savaşa yol açabilir mi?

Şarku’l Avsat’ın Business Insider dergisinden aktardığı analize göre, New York Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, yapay zeka gibi tartışmalı konular hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için geçen Mayıs ayında Doğal Dil İşleme alanındaki akademisyenler, endüstri profesyonelleri ve kamu sektörü çalışanlarıyla bir anket yaptı.

Araştırmaya göre, yanıt veren 480 kişiden yüzde 73’ü, yapay zekanın küresel iş gücü için yüksek bir risk oluşturduğunu ve bu yüzyılda ‘devrim niteliğinde toplumsal değişime’ yol açabileceğini kabul etti.

Daha da şaşırtıcı olan, ankete katılanların yüzde 36’sı, yapay zekanın ‘topyekün bir nükleer savaş’ düzeyinde ‘felaket sonuçlara’ neden olma gücüne sahip olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Araştırmada yapay zekanın nükleer düzeyde nasıl bir felakete neden olabileceği açıklanmadı. Ancak araştırmacılar, bunun robotlar ve yapay zeka ile çalışan cihazlarda ‘yanlışlıkla silahların ateşlenmesine neden olabilecek’ teknik bir hatadan kaynaklanabileceğini belirtti.

AP tarafından Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre, yapay zeka alanında askeri analistler ve araştırmacılar, Ukrayna’daki savaş ne kadar uzun sürerse, otonom ‘katil robotların’ savaş alanında kullanılma potansiyelinin o derece artacağına dikkat çekti.

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Bilim insanları, teröristlerin yapay zeka silahlarını ele geçirmesi veya yazılımlarını kopyalamasından da endişe ediyor.

Ankete katılan uzmanlar gibi, birçok iş lideri de yapay zekanın toplumu dönüştürme potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikir.

ABD’li milyarder Elon Musk, yakın tarihli bir konferansta yapay zekanın ‘uygarlığın geleceği için en büyük risklerden biri’ olduğunu söyledi.

Eski Meta yöneticisi John Carmac, yapay zekanın sadece on yıl içinde insanlar gibi düşünüp hareket edebileceğine inanıyor.

Google eski CEO’su Eric Schmidt ise, yapay zekanın savaşlarda nükleer silahlar kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyor.