Korkunç trajedi! Yunanistan'da batan teknede 500 düzensiz göçmen kayıp

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucunda 500 düzensiz göçmenin kaybolduğunu söyledi.

Gemide 700 yolcunun olduğu belirtilirken, 78 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Faciayı yazılı açıklamayla aktaran Türk, "Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 kişiye yakın kayıp var. Hayatta kalanlar ve felaketzedelerin aileleriyle dayanışmak önemli." dedi.

Ülkelere, daha düzenli göç kanalları açma ve sorumluluk paylaşımını artırma çağrısında bulunan Türk, denizde kurtarılan tüm kişilerin, güvenli bir şekilde ve zamanında karaya çıkarılması için düzenlemelerin yapılmasını istedi. Türk, göçle ilgili politika ve uygulamaların, bağımsız izlenmesi ve denetimiyle ilgili önerisini de yineledi.

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