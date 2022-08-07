Korkunç sakatlık! Böyle bir şeyi görmeye yürek dayanmaz…

Avustralyalı bir rugby yıldızı maç esnasında korkunç bir şekilde sakatlandı. Sakatlandığı anın fotoğrafını görenler bir hayli şaşırdı.



Avustralyalı Aaron Booth, Cuma günü oynanan maçta feci bir şekilde sakatlandı. Çime takılan yıldız oyuncunun dizi korkunç bir şekilde döndü.

KAVAL KEMİĞİ YERİNDEN ÇIKTI

Rugby fizyoterapisti, Aaron Booth ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Yıldız ismin kaval kemiğinin çıktığını belirten Booth, kırılma riskinin de olduğunu ifade etti. Yapılan detaylı tetkiklerin ardından tedaviye başlanacağını açıklayan Booth, ilk kez böyle korkunç bir sakatlık gördüğünü söyledi.



