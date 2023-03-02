Korkunç rakam! Deprem bölgesinden bakın kaç milyon kişi göç etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden göç edenlerin sayısının 2 milyonu bulduğu belirlendi. Deprem bölgesinde, 358 bin 37 çadır ile 8 bin 476 konteynerin kurulumu ise tamamlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde resmi verilere göre, 11 kentte 45 binden insan hayatını kaybetmiş, 200 binden fazla bina yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Depremden sonra, bazı binaları yıkılmasına neden olan 11 binden fazla deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, tahliye edilenler ile kendi imkanlarıyla gittiği illerde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıran kişi sayısı belli oldu.

Buna göre, deprem bölgesinden 1 milyon 971 bin 589 kişi başka kente taşındı. Kayıt yaptırmayanlar dahil bu sayının 2 milyonu aştığı değerlendirmesi yapılıyor.

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Deprem bölgesinde, 358 bin 37 çadırın kurulumuyla 11 ildeki 332 noktada çadır kent oluşturuldu. 10 kent ve 162 noktada konteyner kent kurulumu çalışmaları sürüyor.

Bölgede 8 bin 476 konteynerin kurulumu tamamlanırken, 100 binin üzerinde konteynerin kurulması planlanıyor.