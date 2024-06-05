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Dünya Korkunç olay! Köpekler 23 yaşındaki kadını öldürdü
Dünya

Korkunç olay! Köpekler 23 yaşındaki kadını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-06-05 19:45:00 -
Korkunç olay! Köpekler 23 yaşındaki kadını öldürdü

İrlanda'nın Limerick kentinde 23 yaşındaki bir kadına köpek saldırdı. Yaşanan olayda genç kadın hayatını kaybetti.

İrlanda Radyo Televizyonun (RTE) haberine göre, İrlanda polisi, dün gece yerel saatle 23.40 civarında Limerick şehrine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Ballyneety köyü yakınlarındaki evde ciddi bir olay yaşandığına dair ihbar aldı.

Olay yerine giden polis memurları, "Bully XL" cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 23 yaşındaki kadını binanın girişinde buldu. Genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köpek, saldırının ardından olay yerine yardım için çağrılan Silahlı Destek Birimince uyutuldu. Ayrıca olay yerinde "yasaklı" tür olduğu belirtilen 3 köpek yakalandı.

İrlanda polisi, köpek saldırısının ardından soruşturma başlattı.

Saldırıya uğrayan kadının, eşi ve birkaç köpeğiyle yaşadığı bilgisi paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ceset, Limerick Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Kadının cesedine otopsi yapılması bekleniyor.

"TEHDİT OLUŞTURAN HAYVAN TÜRLERİNİN AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLDİĞİNDEN EMİN OLMALIYIZ"

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, yaptığı açıklamada, olayı "korkunç" olarak niteleyerek, köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının ailesine başsağlığı diledi.

McEntee, bu trajik olayın sebebini belirlemek üzere soruşturma başlatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca burada insanların sahip olmaması gereken ya da güvenli olmayan veya toplumumuz için tehdit oluşturan hayvan türleri varsa, bunun çok açık şekilde belirtildiğinden emin olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

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