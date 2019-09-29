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Korkunç olay! Karısını seyir halindeki kamyonetin kasasından attı

Adana'da bir kadın, 16 yıllık eşinin kendisini seyir halindeyken kamyonetin kasasından attığını iddia etti.

29 Eylül 2019 Pazar 13:42
Korkunç olay! Karısını seyir halindeki kamyonetin kasasından attı

Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın, kocasının kendisini kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü.

"Beni kamyonetten aşağı attı"

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıllık evli olan Mehmet Sıddık E. (36) eşi Medine E. (31) ve 4 çocuğunu da yanına alarak çobanlık yapmak üzere Batman'a gitti. Burada bir süre çobanlık yapan Mehmet Sıddık E. bugün sabah saatlerinde otobüs ile Adana'ya geri dönüş yaptı. Mehmet Sıddık E. yanında eşi, çocukları ve eşya da olduğu için kamyonet çağırdı. Koca otogara gelen kamyonet ile Yenidam Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı. D-400 karayolundan ilerlerken Medine E. çocuklarının gözü önünde kendini yerde buldu. Bunun üzerine genç kadın çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine alınan genç kadın ilk ifadesinde "eşim ile tartıştık beni kamyonet kasasından aşağı attı" dediği öne sürüldü.

Olay görgü tanıklarıyla çözülecek

Zanlı kocanın ise eşinin yalan söylediğini, otogarda kendisinin sürücünün yanına bindiğini eşinin ve çocuklarının kamyonet kasasına bindiğini, bir süre sonra eşinin düştüğünü fark ettiklerini, hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdıklarını söylediği öğrenildi.

Hastaneye gelen polis, kadın, kocası ve olayı gören sürücü ile çocuklarla görüşüp olayın nasıl gerçekleştirildiğini çözecek.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:42
  1. Batman
  2. Mehmet Sıddık E.
  3. çobanlık
  4. otogar
  5. Yenidam Mahallesi
  6. D-400 karayolu
  7. Adana Şehir Hastanesi
  8. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
  9. ambulans
  10. polis

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