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Yerel Korkunç olay: Çocuğun üzerine yıldırım düştü!
Yerel

Korkunç olay: Çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Van'ın Başkale ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evinin yanında koyun otlatan 1 çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 21:35:00 -
Korkunç olay: Çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Başkale'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yanal Mahallesi'nde ikamet ettiği evinin arkasında koyun otlatan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel isimli çocuğun üzerine yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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