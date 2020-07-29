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Yerel

Korkunç olay! Cezaevinden çıktı, öz babasını sokak ortasında...

İstanbul Sultangazi'de, cezaevinden çıktığı öğrenilen şahıs sokak ortasında elindeki sopayla hiç acımadan öz babasını öldüresiye dövdü. Talihsiz adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:59:00 -

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, elindeki sopayla babasını öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan adamın yardımına çevredekiler koştu. Mağdur olan baba, polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu.Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde önceki gün saat 17.00 civarında yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu.

Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Babasını sopayla defalarca darp eden kişiyi durdurmak için araya giren vatandaşlar da görüntülerde yer aldı.4

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