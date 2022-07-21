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Dünya Korkunç olay! Babasının araçta unuttuğu bebek öldü
Dünya

Korkunç olay! Babasının araçta unuttuğu bebek öldü

Fransa'nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques bölgesinde babası tarafından araçta unutulan bebek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 16:26:00 -
Korkunç olay! Babasının araçta unuttuğu bebek öldü

RTL'nin haberine göre, Bordes kentinde yaşayan baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti.

Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.

Ülkenin batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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