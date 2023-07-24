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Yerel Korkunç olay! Arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu
Yerel

Korkunç olay! Arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-07-24 22:24:00 -
Korkunç olay! Arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde arazide parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesi Dadaşağılı mezrasında arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 3 gün önce öldüğü değerlendirilen şahsın suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş’ın amcası 84 yaşındaki F.D. olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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