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Korkunç olay! Anne ve çocuğu trenin önüne itildi

Almanya'nın Frankfurt Tren Garı'ndaki bir saldırgan, anne ve 8 yaşındaki çocuğu trenin önüne itti. Olayda çocuk hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
Korkunç olay! Anne ve çocuğu trenin önüne itildi

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmesi sonucu çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Frankfurt Polis Sözcüsü Isabell Neumann, tren garında gazetecilere yaptığı açıklamada, treni bekleyen anne ile 8 yaşındaki çocuğunun bir kişi tarafından istasyona giren trenin önüne itildiğini kaydetti.

Annenin kendisini kurtarmayı başardığını ancak çocuğun trenin altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Neumann, olayın ardından kaçmaya çalışan 40 yaşındaki Afrika kökenli şüphelinin tren garı yakınlarında yakalandığını ve emniyet müdürlüğünde ifadesinin alındığını aktardı.

Alman basınında yer alan haberlerde de Eritreli olan şüphelinin, tren bekleyen başka bir kişiyi daha trenin önüne itmeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı ifade edildi.

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada da olaydan sonra tren seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, bazı peronların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Ülkede 20 Temmuz’da da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Voerde kentinde 34 yaşındaki bir kadın trenin önüne itilmiş ve hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
  1. Almanya
  2. Frankfurt Tren Garı
  3. korkunç olay
  4. Anne ve çocuğu trenin önüne itildi

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