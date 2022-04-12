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Yerel Korkunç manzara! Sahilde başı olmayan çürümüş ceset bulundu
Yerel

Korkunç manzara! Sahilde başı olmayan çürümüş ceset bulundu

HATAY'ın Erzin ilçesi sahilinde deniz kıyısında vücudunun çeşitli yerleri çürümüş halde başsız bir ceset bulundu. Bazı uzuvları çürümüş...

Yeniakit Publisher
2022-04-12 22:21:00 - 2022-04-12 22:24:06
Korkunç manzara! Sahilde başı olmayan çürümüş ceset bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde sahilde bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu.

Burnaz Sahili'nde vatandaşlar kıyıda ceset olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başı olmayan cesedin el ve ayaklarının da çürüdüğünü belirledi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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