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Yerel Korkunç manzara! Kediyi o halde gören vatandaşlar şoke oldu
Yerel

Korkunç manzara! Kediyi o halde gören vatandaşlar şoke oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-27 23:01:00 -
Korkunç manzara! Kediyi o halde gören vatandaşlar şoke oldu

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde vatandaşlar iple asılmış halde bir kedi buldu.

Olay, Şereflikoçhisar ilçesinde meydana geldi. Vatandaşlar, Mescit Camii yakınlarında bir kedinin iple asıldığını gördü. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kediyi olduğu yerden alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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