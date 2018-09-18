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Korkunç kazada acı tesadüf: Yardım için durdum oğlum kullanıyormuş

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi.

18 Eylül 2018 Salı 11:41
Korkunç kazada acı tesadüf: Yardım için durdum oğlum kullanıyormuş

Kaza, sabaha karşı, Afyonkarahisar- Antalya yolunda meydana geldi. Antalya'dan Eskişehir'e giden Deniz Gökçe'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 2'si şoför, 1'i muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi.

AİLELER HASTANEYE AKIN ETTİ

Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe, muavin Mustafa Mercan ve yolculardan Hasan Işık ile kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Kaza haberini alan aileler, hastaneye akın ederken, kimliği belirlenemeyen cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için ailelere morgda teşhis yaptırıldı. Kazada 28 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

OLAY YERİNDEN GEÇERKEN OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk sahibi otobüs şoförü Deniz Gökçe'nin babası Ali Gökçe'nin (61), TIR şoförü olduğu ve kazadan bir süre sonra tesadüfen olay yerinden geçtiği ortaya çıktı. Yardım için durduğunda kazaya karışan aracın, oğlunun kullandığı otobüs olduğunu öğrenen Ali Gökçe, Deniz Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini de burada öğrendi.

'OĞLUMUN KULLANDIĞI ARABAYMIŞ'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelerek, oğlunun cenazesini teşhis eden Ali Gökçe, gazetecilerin sorusu üzerine, "Oradan tesadüf eseri geçiyordum. Kendim de TIR şoförüyüm. Kazayı gördüm ve yardım etmek için durdum. Arabanın, oğlumun çalıştığı firmanın arabası olduğunun farkına vardım. Gelinimi aradım. Oğlumun kullandığı arabanın plakasını istedim. Daha sonra gelen plakanın kaza yapan otobüsün plakasıyla aynı olduğunu gördüm. Oğlumun kullandığı arabaymış. Ben geldiğimde zaten jandarma, emniyet, 112 oradaydı. Arabanın kaza yaptığı yere inilmiyordu" dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran da yardımcılarıyla beraber morga gelerek, çalışmaları denetledi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:41
  1. Eskişehir
  2. Antalya
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