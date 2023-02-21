Korkunç kaza! Trenin tırı biçtiği anlar anbean kaydedildi

Meksika'da bir tır şoförünün, hemzemin geçitten geçerken farketmediği tren sebebi ile korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza sonucu tırda büyük hasar meydana gelirken o anlar anbean kaydedildi.

Tırın dorsesinde bulunan buğdaylar kazadan sonra yola saçılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yük treninin geçide yaklaştığı sırada korna çalarak araçları uyardığı, ancak buna araçların hemzemin geçitten geçmeye devam ettikleri görüldü.