  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hemen yarın inşasına başlıyoruz

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünyanın farklı ülkelerden yardımlar Diyarbakır'a ulaştı! Ekibindeki kişiler çadır kent ve mekanlara yolluyor

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Dünya Korkunç kaza! Trenin tırı biçtiği anlar anbean kaydedildi
Dünya

Korkunç kaza! Trenin tırı biçtiği anlar anbean kaydedildi

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir trenin tıra çarptığı kaza anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 22:37:00 - 2023-02-22 00:01:31

Meksika'da bir tır şoförünün, hemzemin geçitten geçerken farketmediği tren sebebi ile korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza sonucu tırda büyük hasar meydana gelirken o anlar anbean kaydedildi.

Tırın dorsesinde bulunan buğdaylar kazadan sonra yola saçılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yük treninin geçide yaklaştığı sırada korna çalarak araçları uyardığı, ancak buna araçların hemzemin geçitten geçmeye devam ettikleri görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23