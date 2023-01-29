  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Korkunç kaza! Devrilen otobüste 41 kişi öldü
Dünya

Korkunç kaza! Devrilen otobüste 41 kişi öldü

Pakistan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 11:36:00 -
Korkunç kaza! Devrilen otobüste 41 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesindeki bir dağ geçidinde meydana gelen trafik kazasına en aaz 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İçinde 48 yolcunun bulunduğu bir otobüs, dağ geçidinde yoldan çıkarak devrildi. Ketta şehrinden Karaçi'ye gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü kazanın ardından alev aldı.

Ölenlerin kimliği DNA testi ile belirlenecek!

Lasbela Komiser Yardımcısı Hamza Anjum Nadeem, olayda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirten Nadeem, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Nadeem, kurtarma ekiplerinin karanlık ve soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan, polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Malatya’daki feci otobüs kazasında gaz pedalı takılı kalmış
Malatya’daki feci otobüs kazasında gaz pedalı takılı kalmış

Gündem

Malatya’daki feci otobüs kazasında gaz pedalı takılı kalmış

Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 25 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 25 yaralı

Yerel

Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri'de ölümlü kaza!
Kayseri'de ölümlü kaza!

Gündem

Kayseri'de ölümlü kaza!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23