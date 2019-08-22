0553 313 94 23

Korkunç kaza! 1 bebek ile çocuk öldü

Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
Korkunç kaza! 1 bebek ile çocuk öldü

Zekeriya Altunay'ın (52) kullandığı 05 KD 095 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücüsünün lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

1 YAŞINDAKİ AYAZ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarındaki moloz yığınına çarparak durabilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek Ayaz Altunay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü ile Ayşegül (25), Zekeriya (9) ve Melike Altunay (20) ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayaz bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
  1. Kırıkkale
  2. Kaza
  3. Çorum
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB lise nakil işlemleri 2019
    1. 10. sınıf nakil işlemleri nasıl..
    2. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    3. Bülent Turan’dan HDP’nin sokağa çıkma..
    4. Rumları korku sardı! 'Türkler vurmaya..
    5. AK Parti Futbol Turnuvası final..
    6. Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş..
    7. İran Amerika'yı suçladı! Basra..
    8. GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te orman yangını
    9. Engelli genç kızdan başarı hikayesi
    10. Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki..
    11. Korkunç kaza! 1 bebek ile çocuk öldü
    12. Avrupa'da endişe! Borsalar indi
    13. Marmaris'te aynı yerde 3'üncü orman..
    14. Özür grubu atama tercih sayfası Özür..
    15. Ayvalık’ta çıkan orman yangınında..
    16. KKTC'den 'Malazgirt' mesajı
    17. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın: "Bu..
    18. Borsa günü düşüşle tamamladı
    19. BM insan hakları uzmanlarından..
    20. Düşük not davasında karar çıktı
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal